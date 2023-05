Midt i alt det har en 32-årig mand erkendt, at han har ageret stråmand for de lyssky aktiviteter. Angiveligt fordi han efter gentagende overfald og trusler ikke har haft modet til at sige fra.

Men trods det nægter han at have hvidvasket de mange millioner, og det kan du læse meget mere om her.

