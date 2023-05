Da han var barn, troede alle, han var utilpasset.

De tog grueligt fejl.

I en dybtfølt samtale om alt fra religion til kærlighed går vært Søren Dahl helt tæt på den bogaktuelle Jim Lyngvild, der over for publikum afslører hemmeligheden bag, han igen og igen vender den anden kind til, når offentlighedens ofte heftige kritik af ham som person koger over.

Hør det seneste afsnit af JP Randers’ podcast ”Hørt På Hornsleth” her.

