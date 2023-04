»Det ikke er nok at være prins, hvad kan du?«



Overfor Anna von Lowzow står prins Joakim, og det er ham, hun lige har stillet spørgsmålet.



De to er i øvrigt dus, og han har netop hevet hende ind i baglokalet for at vende en idé, som hun ikke slipper de næste 10 år af sit arbejdsliv, før hun endelig knækker koden til det stykke filmhistorie, de to senere skal lave sammen.

Hvad det drejer sig om og meget mere svarer Anna von Lowsow på i det seneste afsnit af podcasten ”Hørt På Hornsleth”, hvor vi - sammen med publikum - kommer helt tæt på den filmaktuelle dokumentarist om tilværelsen blandt royale og relationen til netop det.

Fik du læst? Konflikt i byrådet: »Hvis ikke vi kan snakke om, at elever sidder på en skole, hvor det regner ind, så ved jeg da ikke, hvad vi kan«