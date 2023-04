Et billede af folketingsmedlem Louise Brown (LA) og hendes veninde har siden 2021 været genstand for en heftig debat.

Sagen skriver sig ind i en årelang konflikt, hvor rækken af eksempler vidner om et særdeles betændt politisk miljø.

Siden 2021 har Louise Brown sagsøgt og indgået forlig med flere medier og borgere, men nu skal også en byrådspolitiker til lommerne for at have delt det såkaldte »strip-billede.«

Læs hele historien her.

