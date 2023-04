»Mit mål er jo, at folk skal græde.«

For det er sundt at græde, lyder ræsonnementet fra bogaktuelle Katrine Marie Guldager overfor radioikonet Søren Dahl, da de to skyder første afsnit af podcasten ”Hørt på Hornsleth” i gang.



Men lykkes den populære forfatter så med sit ærinde for sin litteratur?



Det kan du få svaret på i denne første podcastepisode, hvor Søren Dahl går tæt på Katrine Marie Guldager og det forfatterskab, hun allerede drømte om som barn.

I de kommende uger byder JP Randers indenfor til yderligere fem gæster.

Følg med på JP Randers og lyt til alle de liveoptagede podcasts her eller i din foretrukne podcast-app.

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.