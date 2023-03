Godmorgen,

Da de købte den store, hvidpudsede patriciervilla, var de ekstatiske.

Nu skulle familielivet for alvor til at starte for Lærke Christensen, Alex Jønsson, deres tumling og lillebror i maven.

I dag er den lille purk fra maven halvandet år, og det eneste tidspunkt, de ser det, der skulle have været deres hjem, er når de kører forbi på vej til institutionen. Resten af tiden sidder familien på fire stuvet sammen i en lille lejlighed 500 meter fra huset, mens deres sag trækker i langdrag hos ejerskifteforsikringen.