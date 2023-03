Han aer hendes hår og trykker hende på den kolde næse. Totalt uvidende om, at han kunne have ligget der ved hendes side.

»Mors næse er kold,« siger han stille.

»Ja, mors næse er meget kold. Kan du huske hvorfor?,« spørger Thomas Lund.

»Fordi mors krop er gået i stykker,« svarer Laurits.

Han er 14 år, men har en udviklingshæmning, der gør, at han mentalt fungerer som et barn på to til tre år.

I juli døde hans 50-årige mor, Kristine Sommer, efter en fejldiagnose. Men inden det kom dertil, stod hun over for et hjerteskærende valg.

