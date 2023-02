En 60-årig social- og sundhedshjælper, Susanne Hein Kristensen, er blevet idømt en fængselsstraf på 16 år.

Retten i Randers har kendt hende skyldig i fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold mod beboere på Plejecenter Tirsdalen, hvor hun var ansat indtil sin anholdelse den 14. marts sidste år.

