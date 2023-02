Antallet af påbud på de randrusianske plejecentre er steget markant fra 2021 til 2022. Det viser tal, som JP Randers har fået aktindsigt i hos Beredskab & Sikkerhed

