»Vi har kun boet her i tre måneder, men det er mit indtryk, at her er fredeligt. Jeg er i hvert fald tryg ved at bo her.«

Sådan lyder det fra Netra Dahal, der bor på Hermann Stillingsvej i Randers NØ sammen med sin mand og deres lille datter. Netop dét område er i øjeblikket i kikkerten hos Randers Kommune, fordi det ligger lige på vippen til at få stemplet som et »udsat boligområde«.