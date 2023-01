Godmorgen,

2020 var for mange erhvervsdrivende noget af et annus horribilis. Men ikke for Morten Sørensen, der ejer webshoppen klodskassen.dk - faktisk tværtimod.

»2020 var et specielt år - vi kunne sælge alt det Lego, vi overhovedet kunne få fat i,« siger Morten Sørensen.