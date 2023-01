Den 60-årige social- og sundhedshjælper, tiltalt for drab og syv drabsforsøg, afgav torsdag sin forklaring i retten for første gang.

Kvinden, der nægter sig skyldig, var dagen igennem tydeligt påvirket af situationen. Kvinden rettede blandt andet en kritik af sin tidligere arbejdsplads. Her lød det, at der på Plejecenter Tirsdalen var rod i medicinhåndteringen, og at det skete, at beboere fik hinandens medicin.

Det kom også frem, at kvinden tidligere er blevet bortvist fra en lignende arbejdsplads på grund af en situation, der omhandler medicinhåndtering.

Det kan du læse mere om her.

Senere under retsmødet fortsætte kvinden sin forklaring, og her gennemgik sagens anklager, Jesper Rubow, en Messenger-korrespondance mellem kvinden og en kollega fra plejecenteret, som vakte stor undren hos ham.

Fik du læst? Han startede ene mand som 23-årig: Nu har virksomheden syv gazeller, over 50 ansatte og sælger i snit halvanden maskine om dagen