Sagen udspiller sig ved retten i Randers, og ifølge flere eksperter i strafferet skriver den sig ind i nyere dansk retshistorie som en særlig en af slagsen.

Sjældent og spektakulært

Sagen har allerede mødt stor bevågenhed, og ifølge juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller, skyldes det formentlig, at den rummer angivelige forbrydelser, der skal være foregået et af de steder, hvor færrest forventer dem.

I Danmark hører det til sjældenhederne, at sundhedspersonale møder anklager af den karakter.

»Det er et sjældent fænomen. Heldigvis for det. Det drejer sig ikke om bandekriminalitet, men om nogen, der er sat til at passe på vores sårbare. Derfor er det også ret spektakulært,« vurderer juraprofessoren, som fortsætter:

»Jeg håber ikke, at det rokker ved tilliden til vores sundhedssystem. Det er usædvanligt, og det er umuligt totalt at garantere imod helt uacceptable, men uventede handlinger.«

Sagens omdrejningspunkt

Både Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, og Sten Schaumburg-Müller vurderer, at der i Danmark kun findes ganske få sammenlignelige sager.

Mest kendt er sagen fra Nykøbing Falster Sygehus, hvor sygeplejersken Christina Hansen i landsretten blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg.

Sagen fra Falster illustrerer desuden, hvor vanskelig bevisbyrden kan være i sådanne sager, hvor ofrene er ældre og potentielt svagelige, har Jørn Vestergaard tidligere vurderet. I sagen fra Falster blev sygeplejersken i landsretten da også frifundet for de tre drab, hun forinden var blevet idømt i byretten.

»Det er et gennemgående træk ved de få sager af denne type, at den anklagede benægter drabsforsæt. I sådanne tilfælde har anklagemyndigheden derfor en vanskelig sag, fordi beviserne skal stykkes sammen af en række indicier, herunder oplysninger om uregelmæssigheder med hensyn til medicinbeholdningen og tidslinjer over ofrenes tilstand,« vurderer Jørn Vestergaard.

Han har tidligere påpeget, at også sygdom og anden svækkelse kan spille ind hos beboere højt oppe i alderen »uafhængigt af den indgivne medicin.«

Nyligt slog forsvarsadvokat Henrik Garlik fast overfor JP Randers, at han forventer, at lægevidenskabelige undersøgelser og medicin med relation til sagen kommer til at blive det helt centrale omdrejningspunkt. Undervejs kommer en lang række af vidner til at indtage vidneskranken.

Tjenestemisbrug

En gennemgang af anklageskriftet viser desuden, at kvinden også er tiltalt for tyveri, fordi politiet mener, at hun »gentagne gange« har stjålet medicin fra plejecenterets beboere.

Kvinden er også anklaget for at være i besiddelse af 2,5 tabletter diazepam uden gyldig recept og for tjenestemisbrug.

Sagen strækker sig foreløbigt over 12 retsmøder, og det er forventningen, at der falder dom i sidste halvdel af februar.

Den tidligere ansatte fra Plejecenter Tirsdalen, der møder beskyldninger om drab og drabsforsøg, nægter sig skyldig. Lignende sager er sjældent set i Danmark, og ifølge eksperter i strafferet er de særligt vanskelige.

