Debatindlæg: Vi skal have et opgør med den lempelige straffepolitik

Vi vil i forvejen ikke have de mennesker i vores område, og når de begår kriminalitet, skal det have en så mærkbar konsekvens, at det i højere grad stopper dem fra at gøre det igen – end de får en mild dom, kan afsone en stor del af den i fodlænke, og derefter vende tilbage til deres kriminelle vaner. Det er ikke godt nok.

Vi mener, at strafniveauet skal hæves med et år. Normalstraffen for en overfaldsvoldtægt straffes i dag med tre år og seks måneders fængsel.

Hvis det står til os, skal den straffes med fire år og seks måneder. Her skal ydmygelsesvold selvstændigt kriminaliseres i straffeloven.