To børn, et travlt job som advokatfuldmægtig, en plads i byrådet og en stol i tre udvalg fik i starten af året lokalpolitiker Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten til at trække stikket i et halvt år og overlade sine politiske poster til Pernille Heibøll Sørensen, som er den fra listen, der fik næstflest stemmer ved efterårets kommunalvalg.

I midten af august skulle han være kommet tilbage, men det er stadig Pernille Heibøll Sørensen, der repræsenterer Velfærdslisten i byrådet, og sådan kommer det til at være et godt stykke tid endnu, for Kasper Fuhr Christensen har nemlig valgt at forlænge sin orlov.

