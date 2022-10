Godmorgen,

I går faldt der dom i en opsigtsvækkende hvidvasksag - en af de største af sin slags. En erhvervsmand, der har drevet flere virksomheder i blandt andet Randers, Aalborg, Tjele og Bjerringbro, blev idømt tre års fængsel.

Det kan du læse mere om herunder, hvor vi også tager et faktatjek på et af de mange valgløfter. Både Michael Aastrup Jensen fra Venstre og Iben Sønderup fra Socialdemokratiet går nemlig til valg på at få udvidet E45 med et ekstra spor til Randers - men ingen af deres partier har finansiering til projektet lige nu, og hos Socialdemokratiet lyder det, at det slet ikke er partiets politik.