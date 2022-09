Efter en nat med frost satte en 27-årig kvinde sig ind bag førersædet i en bil en januar formiddag.

Vejret betød dog, at bilens ruder var tilisede, og ruderne duggede. Alligevel førte kvinden bilen, og det skulle vise sig at få konsekvenser for hende.

Ifølge en politiassistent er der tale om »den værste sag,« som vedkommende har haft med tilisning.

