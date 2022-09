Godmorgen,

Og velkommen til en ny uge.

Nogle mennesker har den holdning, at de hellere vil kaste sig ud i tingene end at sidde bagefter og fortryde, at de ikke tog chancen.

Om Anders Steffensen, der står bag fitnesskæden Fit & Sund, er af den overbevisning, ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at han fortryder, at besluttede han sig for at lytte til et forslag, som en af hans bekendte havde fortalt ham om. Det førte nemlig til, at han endte med en regning på over 800.000 kroner.