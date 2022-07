JP Randers 27/07/2022

Der er en tommelskrue fra en fangekælder under det gamle Randers-rådhus. Der er ungarsk pølse fra en forretning i Vestergade, og så er der hjemmelavede våben forklædt som vaskeægte oldsager.

Hen over sommeren kan du se en lang række finurlige genstande fra Museum Østjyllands gemmer. Museet har i anledning af sit 150-års jubilæum skabt en såkaldt jubilæumsudstilling, der kan opleves på museet i Randers sommeren over. Her er der hentet en række genstande frem fra museets samling, der beskrives som værende både enestående og mangfoldig.

