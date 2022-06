Godmorgen,

Det er ikke hver dag, at Randers får besøg af en verdensstjerne, men det er tilfældet i dag, når skuespiller Johnny Depp gæster Værket.

Skuespilleren har de seneste måneder været på alles læber, mens en ganske opsigtsvækkende retssag mellem Depp og hans ekskone Amber Heard har udspillet sig i Virginia. En retssag der endte med, at en jury fastslog, at Amber Heard har udsat sin eksmand for bagvaskelse og skal betale ham 15 millioner dollars i erstatning.