Pernille Ørum har i omegnen af en million følgere på Instagram. Samtidig flyder hendes CV over med anerkendte produktionsselskaber som Disney, Dreamworks og Warner Brothers - og For øjeblikket arbejder hun på en - indtil videre - hemmelig serie for Netflix.

Alligevel er det de færreste, der har hørt om hende.

