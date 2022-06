Det var lidt af en mavepuster for Michelle Alker fra Vorup, da hun kunne konstatere, at byrådet mandag aften havde valgt at ophæve pasningsgarantien indenfor dagtilbudsområdet indtil nytår.

Beslutningen er truffet, fordi det ikke længere muligt at leve op til den nuværende pasningsgaranti, hvor man er garanteret plads i det distrikt, barnet bor.

Michelle Alkers yngste søn fylder nemlig tre år til oktober, og det kan få stor betydning for familiens dagligdag, at hun og hendes kæreste nu principielt risikerer at skulle køre helt op til 30 kilometer for at aflevere deres søn i børnehave.

