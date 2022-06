Det var ventet med spænding, da en kæmpemæssig runesten fundet sydøst for Randers skulle granskes af erfaren runolog fra Nationalmuseet.

Der var fredag fint besøg på Museum Østjyllands opbevaringslager i udkanten af Randers.

Men årsagen til besøget var også langt fra hverdagskost. En kæmpe runesten, fundet under gulvet hos et ægtepar sydøst fra Randers, nærmere bestemt Moeskær, som er et område, hvor der i forvejen er fundet en del danefæ.

Stående ved stenen stod nemlig Lisbeth Imer, seniorforsker og runolog på Nationalmuseet, der var fløjet ind til lejligheden, og som er en af en håndfuld herhjemme, der kan læse runer, og hun var begejstret over fundet.

»Det er ikke så tit, der er jackpot,« siger hun.

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.