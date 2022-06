Et par husejere fra Randers gjorde nyligt et usædvanligt fund, som både Museum Østjylland og Nationalmuseet måtte involveres i.

Under renoveringen af et stuehus i en bygning fra midten af 1800-tallet, dukkede en 2 meter lang og 80 cm bred sten pludselig op under komfuret i det gamle køkkengulv.

Og det viste sig, at stenen er et fragment af en runesten fra vikingetiden.