JP Randers 27/05/2022

Risikoen for russiske cyberangreb er øget, og det kan få betydning for de af landets kommuner, der har modtaget ukrainske flygtninge.

Derfor bør offentlige myndigheder have cybersikkerheden i orden, lyder opfordringen.

Center For Cybersikkerhed, der er underlagt Forsvarets Efterretningstjeneste, har hævet trusselsniveauet for cyberaktivisme rettet mod Danmark.

I forvejen er trusselsvurderingen for både cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmark vurderet til at være »MEGET HØJ,« men nu er niveauet hævet fra lav til middel, når det gælder truslen for cyberaktivisme.

Det skyldes en række »pro-russiske cyberaktivistiske angreb mod vestlige NATO-lande.«

»Det betyder, at der er en generel trussel mod Danmark, og at det er muligt, at danske virksomheder og myndigheder på kort sigt vil blive ramt af aktivistiske cyberangreb,« oplyser Forsvarets Efterretningstjeneste i en mail.

