JP Randers 25/05/2022

28-årige Rasmus Dalgaard blev alvorligt syg efter årelangt forløb i kommunens jobcenter. Hans bisidder kender til flere sager, som er lige så alvorlige. Udvalgsformand mener, at lovgivning bærer skylden.

Sagen om 28-årige Rasmus Dalgaard, som over en årrække følte sig presset til talrige afklaringsforløb i jobcentret, er langt fra enestående.

Det mener privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen, som har bistået Rasmus Dalgaards familie. Han stod søndag frem i TV2 Østjylland og fortalte sin historie. Trods en advarsel fra en læge om, at yderligere pres for praktik- og ressourceforløb kunne skade den unge mand, blev Rasmus Dalgaard indstillet til endnu et forløb. Han fik derefter konstateret en »kompleks posttraumatisk belastningsreaktion« som følge af langvarigt pres fra jobcentret, fortalte TV2 Østjylland.

Maj Thorsen mener ikke, at sagen står alene. Derfor bifalder hun den eksterne undersøgelse, som partierne Beboerlisten, Østbroen, Velfærdslisten og Enhedslisten ønsker af jobcentret.

»Jeg ser et mønster i kommunen, og det er godt, hvis det kan komme frem i lyset,« siger Maj Thorsen, som er i kontakt med flere andre af kommunens borgere.

Har du ris, ros, tips eller idéer:

Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.