JP Randers 11/04/2022

Museum Østjylland forventer at afslutte udgravningen for enden af Østervold i juni.

Mens forberedelserne til det andet højhusbyggeri på Thors Bakke er i gang, har Museum Østjylland denne uge igangsat en udgravning på byggepladsen.

Arkæologer har allerede gjort flere interessante fund, der skal afsløre en særegen bebyggelse udenfor Randers’ middelalderlige by.

Museum Østjylland har i en længere årrække været klar over, at området på Thors Bakke gemmer på fund fra middelalderen, og derfor forsøger museets arkæologer de kommende måneder at klarlægge, hvad der gemmer sig under jorden, og hvad den kan lære os om de middelalderlige randrusianere.

Ifølge Museumsinspektør og arkæolog ved Museum Østjylland, Thomas Guntzelnick Poulsen, er der allerede gjort spændende fund, og han forventer, at flere vil komme frem med juni, hvor det er forventningen, at undersøgelsen er afsluttet.

»Det kom bag på os, at den store bakke, som biografen ligger på, og som bryggeriet har ligget på, for en stor dels vedkommende er kunstigt opbygget i nyere tid. Vi har måttet grave seks meters moderne opfyld væk for at komme derned. Det ligger enormt dybt, men det har til gengæld også betydet, at det er ret uforstyrret af moderne ledningsforløb og dets lige,« forklarer han

