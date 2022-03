JP Randers 22/03/2022

Velfærdslisten kom ikke igennem med forslag om at omrokere kulturmillioner til mennesker, der »kommer i klemme«.

På mandagens byrådsmøde stillede Velfærdslisten et forslag, der skulle gavne mennesker, der »kommer i klemme.« En vedtagelse af forslaget ville blive på bekostning af en af Randers’ store kulturinstitutioner, og allerede inden mødet var partiet godt klar over, at det ville blive svært at få opbakning.

Kort fortalt gik forslaget på at flytte 8,2 millioner kroner, der er tiltænkt et elektrisk scenehejs på Værket. Pengene er afsat i budgettet, men Velfærdslisten ønskede i stedet at flytte pengene til specialområdet, så området vil få tilført 2,05 millioner i år og de kommende tre år.

En del af baggrunden for forslaget er, at Randers Specialskole, ifølge skolens forældrebestyrelse, næste år vil mangle mere end 16 millioner kroner. De manglende penge kommer oven i allerede eksisterende besparelser, hvilket har fået flere forældre til at stille sig frem i JP Randers og fortælle om børn i mistrivsel.

Som ventet blev forslaget ikke mødt med den store opbakning, og det kom ikke bag på Velfærdslistens Pernille Heibøll Sørensen.

»Nej, jeg er ikke overrasket over modtagelsen. Det blev modtaget lidt blandet, og nogle mente også, at vi blandede æbler og pærer sammen,« siger hun.

Men der var, ifølge Pernille Heibøll Sørensen, også flere positive tilkendegivelser på, at forslaget blev stillet, og derfor er hun - trods forkastelsen af forslaget med 27 stemmer imod og kun fire for - alligevel »rigtig godt tilfreds«.

Du kan kontakte redaktionen på jpranders@jplokal.dk.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en bekendt, kan du selv tilmelde dig her.