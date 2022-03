Dagens overblik: Hvor tager du hen, hvis krigen kommer - og kvæler den også din rejselyst?

Han har tidligere sat et markant aftryk på det randrusianske bybillede, men risikerer nu fængsel.

874.876,75 kroner.

Så mange penge tabte en bygherre under opførslen af et større boligprojekt i Randers, fordi direktøren for virksomheden, der var indsat som totalentreprenør, begik bedrageri.

Det mener anklagemyndigheden, der har tiltalt en af byens fremtrædende erhvervsfolk for både bedrageri og dokumentfalsk.

I sagens anklageskrift, som JP Randers har fået aktindsigt i, er det beskrevet, at begge tiltaler er af henholdsvis »særlig grov karakter« og »særlig grov beskaffenhed.«

Erhvervsmanden har tidligere stået bag en række større og markante projekter i Randers de senere år, men risikerer nu op mod otte års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i de to forhold, når sagen senere på året skal køre ved retten i Randers.

Du kan kontakte redaktionen på jpranders@jplokal.dk.