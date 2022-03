JP Randers 14/03/2022

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: Ved du, hvor det nærmeste beskyttelsesrum ligger? Selvom der ikke er en militærtrussel mod Danmark har Randers Kommune en række beskyttelsesrum til rådighed, hvis det skulle blive nødvendigt. Der er bare ikke plads til alle. Samtidig er en fremtrædende erhvervsmand blevet tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med et boligbyggeri i Randers. Og så sætter krigen i Ukraine et tydeligt spor på rejselysten.