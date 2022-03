JP Randers 04/03/2022

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: I Randers er kommunen i fuld gang med at forberede sig på et russisk cyberangreb. Men hvorfor skulle russiske hackere rette blikket mod en by som Randers? Ifølge professor er der to grunde. Samtidig advarer Røde Kors’ generalsekretær, randrusianeren Anders Ladekarl, om, at de danskere, der drøner mod grænsen for at hjælpe ukrainere, kan ende med at gøre mere skade end gavn: »Jeg håber, at folk - midt i det kæmpe hjerte, der banker - også husker at sende blod til hjernen,« siger han. Herhjemme kæmper Randers HK fortsat med økonomien, men har dog endnu en gang kunnet købe sig noget tid. Så skibet sejler videre. Lidt endnu.