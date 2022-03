JP Randers 02/03/2022

Før jul blev forældrebestyrelsen på Randers Specialskole af skolens ledelse orienteret om, at der var et underskud på 2,9 mio. kr. på skolen. Nu, knap tre måneder senere, er underskuddet pludselig steget til 10,1 mio. kr., og forventningen er, at det i løbet af 2023 vil stige med yderligere 6 mio. kr.

Det oplyser skolens bestyrelsesformand, Nete Ankerstjerne, til JP Randers.

Forleden satte hun sig derfor ned sammen med den øvrige del af bestyrelsen og skrev et opråb til byrådet i Randers Kommune.

»En bombe under specialeleverne, som i forvejen er ramt af massive besparelser, der har været på området. Et problem, der på den lange bane vil have voldsomme konsekvenser for skoletilbuddet,« står der blandt andet.