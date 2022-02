JP Randers 25/02/2022

Godmorgen, I dette nyhedsbrev: Rusland har indledt et angreb på Ukraine, og der forlyder nu for anden dag i træk meldinger om russiske missilangreb i landet. Fra Randers ringer den 45-årige Svitlana Leheta grædende til sin mor i Ukraine. Hun var sikker på, at der ikke ville udbryde krig, men nu er håbet slukket. Derudover tabte Randers FC torsdagens fodboldkamp mod Leicester City, men det til trods fik den kronjyske klub mulighed for at vise, hvad den kan. Og så er første spadestik taget til det 13 etagers højbus, der forventes at stå klar om halvandet år for enden af Østervold.

45-årige Svitlana Leheta er ukrainer og har boet i Randers siden 2004.

Svitlana Leheta har 1.700 kilometer til sin mor i Ukraine, der kan fortælle om paniske folk i gaderne, der forsøger at sikre sig de nødvendige fornødenheder. For bare en uge siden siden holdt 45-årige Svitlana Leheta, der kom til Danmark i 2004, fast i håbet om, at der ikke ville udbryde krig i Ukraine.

Jeg bliver nødt til at tro på det,« sagde hun til JP Randers. Nu er håbet slukket. »Det er frygteligt. Helt forfærdeligt,« siger hun grædende i telefonen. Svitlana Leheta bor med sin mand og sine to sønner i udkanten af Randers, men hendes 66-årige mor, hendes svigerinde og nevø samt mange venner og bekendte bor stadig i Ukraine, og Svitlana Leheta frygter for, hvad der kommer til at ske. »Vi græder og ringer hele tiden til min mor. Hun har været oppe siden klokken fem i morges, for hun skulle ud at handle og sikre sig de nødvendige ting. Folk er bange for, at varerne slipper op,« siger hun og fortæller, at moren beretter om folk i gaderne, der er i panik, græder og er bange.

Kort overblik: Om halvandet år står et 13 etagers højhus klar for enden af Østervold, Fremtrædende politiker tager pause fra byrådet, Regionshospitalet Randers har ikke plads til alle patienter Gravemaskinerne er i gang, og inden for en overskuelig tid står et nyt byggeri klar til at tage imod på toppen af byen. Et stigende arbejdspres går ud over Kasper Fuhr Christensens nærmeste. Derfor tager han nu et halvt års pause fra det politiske arbejde.

På Regionshospitalet Randers er man udfordret på patientsiden. Så meget, at man tirsdag måtte give nogle patienter en overraskende besked. Det skal du også vide: Analyse: Om ikke andet var det et godt udstillingsvindue for, hvad Randers FC har at byde på

Randers FC fik bevist, at klubben er garant for underholdning i topklasse - i hvert fald når vi taler dansk fodbold. Foto: Emil Gjerding Nielson



Som forventet var Leicester City endestation for Randers FC's europæiske eventyr. Men alligevel er der grund til at tro, at turen langt fra stopper her. Få havde nok troet på, at Randers FC torsdag aften ville være i stand til at hente den forrige uges 4-1 nederlag i Leicester City. Da Leicester City indenfor to minutter scorede til 0-1, var den lille smule håb stort set forsvundet. Til trods for det kunne man ikke mærke det synderligt på de fremmødte fans, der havde trodset det særdeles kolde og våde vintervejr.