JP Randers 09/02/2022

I dette nyhedsbrev: Pensionsselskabet AP Pension foretager en milliardinvestering i byudviklingen af Flodbyen Randers gennem selskabets datterselskab AP Ejendomme. Ifølge Randers Kommune bliver projektet det største af sin slags i Jylland. Samtidig er rejseselskabet Rissskov Rejser begyndt at kunne se lyst på fremtiden efter at måtte fyre cirka 30 medarbejdere under coronapandemien. Og så mærker man det glødende arbejdsmarked på Fladbro Kro, hvor det aldrig har været sværere at skaffe en køkkenchef.





Der har ikke været nemt at være i rejsebranchen de seneste to år. Det kan Risskov Rejser A/S, der har hovedkontor i Randers, i hvert fald skrive under på.

Rejsebureauets seneste regnskab viser nemlig et minus på 3.999.491 kr. før skat. Året forinden lød underskuddet på 537.472 kr. før skat.

»Det skyldes jo, at vi ikke har haft nogen ude at rejse, for verden har jo været lukket ned. Europa blev jo først åbnet sidste sommer, men det var lidt i sidste øjeblik. Vi havde da nogle afrejser i august og september, men ikke i den størrelsesorden, der plejer at være,« siger administrerende direktør Annelise Dam Larsen.

Men selv om coronapandemien har været hård ved Randers-virksomheden, der måtte fyre ca. 30 medarbejdere, så begynder den administrerende direktør dog at kunne se lyst på fremtiden.

