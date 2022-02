JP Randers 07/02/2022

I dette nyhedsbrev: Handicapcentret Kronjylland er presset på økonomien. Centret, der blandt andet tilbyder genoptræning og babysvømning i varmtvandsbassiner, har taget imod et lån fra Randers Kommune og får nu undersøgt, hvad det koster at gennemrenovere centret. Samtidig er en tidligere embedsmand fra børn- og skoleforvaltningen skeptisk i forhold til, om, en undersøgelse af forvaltningen vil afdække alle problemer. Og så har corona stadig tag i de randrusianske daginstitutioner, selv om fraværstallene på papiret balancerer.

I sidste uge gik et firma i gang med at undersøge, hvad det vil koste at gøre Handicapcentret Kronjylland klar til at eksistere de næste mange år. Bestyrelsesformand forventer »det allerværste«.

Dengang sagde den frivillige, daglige bestyrelsesformand, 70-årige Lars Pedersen, der for flere år siden tog sig selv af lønningslisten for at få det til at løbe rundt, at han ikke troede, at der ville gå mere end et år, hvis der ikke skete noget.

Siden har politikerne i Randers Kommune vedtaget, at Handicapcentret kan få et afdrags- og rentefrit lån på 500.000 kroner, og en del af det tilbud har man nu taget imod for at få undersøgt, hvad det vil koste at gennemrenovere det over 30 år gamle center.

Kort overblik: En ud af tre er sygemeldte på Regionshospitalet Randers, corona presser stadig de randrusianske daginstitutioner og ung, kvindelig iværksætter har succes med sin virksomhed.