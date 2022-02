JP Randers 02/02/2022

I dette nyhedsbrev: Skræmte medarbejdere i Randers Kommune undgår at bruge kommunens whistleblowerordning, og derfor skal den nu ses efter i sømmene. Derudover vil der hurtigst muligt blive sat gang i en uvildig undersøgelse af børn- og skoleforvaltningen i Randers Kommune . Det sker efter, at JP Randers har afsløret en lang række problemer i den pågældende forvaltning. Og så er det slut med at købe mexikansk mad hos Tacoboy, der er blevet erklæret konkurs.

Samtidig med, at en uvildig undersøgelse af børn- og skoleforvaltningen skydes i gang, går Randers Kommune også i gang med at vurdere, om whistleblowerordningen fungerer tilstrækkeligt .

Fælles for dem er, at de ikke tør at stå frem. Enten fordi de stadig er voldsomt påvirket af deres tid i forvaltningen, eller fordi de frygter for deres job, hvis de fortæller om deres oplevelser.

I den forbindelse har borgmester Torben Hansen (S) opfordret de ansatte til at bruge kommunens whistleblowerordning.

På byrådsmødet mandag aften slog borgmesteren fast, at whistleblowerordningen kan benyttes til mistanke om lovovertrædelser, men også til grove sager vedrørende arbejdsmiljøet. Men der er tilsyneladende næsten ingen medarbejdere, der benytter sig af den. Derfor skal den nu ses efter i sømmene.

