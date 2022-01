JP Randers 10/01/2022

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: Politikere skal nu angiveligt tage stilling til, om det læk af interne dokumenter til JP Randers, som har ført til en lang række afsløringer af problemer i børn- og skoleforvaltningen, skal politianmeldes. Samtidig viser det sig, at en kritiseret læge, der ifølge regionen var til stor fare for patienterne, fik lov at fortsætte med at køre lægevagt. Og så er der godt nyt til de jobsøgende: Ledigheden i Randers er på det laveste niveau i mere end 10 år.

Dagens udvalgte: Efter afsløringer: Kommunen svarer med mulig politianmeldelse

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt har orienteret byrådet om, at han vil fremsende en sag til økonomiudvalget vedrørende formodet brud på tavshedspligten. Foto: Randers Kommune

En politianmeldelse internt i kommunen kan være på vej.

Senere i denne måned skal økonomiudvalget angiveligt, på foranledning af kommunaldirektøren, beslutte, om et mistænkt brud på tavshedspligten skal anmeldes.

Det sker, efter at JP Randers de seneste fire uger gennem en række artikler indtil videre har beskrevet:

Altsammen forhold, der er kommet frem i lyset, fordi JP Randers er kommet i besiddelse af en lang række interne dokumenter.

I forbindelse med artiklen om, at samtlige dagtilbudsledere i Randers Kommune har klaget over direktør Michael Maaløes ledelsesstil, skrev kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til samtlige 31 byrådsmedlemmer og hele direktionen i Randers Kommune. Han beskrev, at han formoder, at der er sket brud på tavshedspligten og vil sætte det på økonomiudvalgets dagsorden i januar 2022.

Kommunaldirektøren har over for JP Randers ikke ønsket at uddybe det formodede ønske om en politianmeldelse, men har sendt følgende skriftlige kommentar:

»Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har dog generelt den holdning, at såfremt der sker et formodet brud på tavshedspligten skal det anmeldes til politiet.«

Kort overblik: Rekordlav ledighed, Randers-firma med i Løvens Hule, endnu et kviktestcenter åbner

Færre og færre i Randers er uden job. Faktisk er ledigheden på det laveste niveau i mere end 10 år.

Investeringsprogrammet Løvens Hule havde torsdag premiere på den syvende sæson, og for anden gang i programmets historie deltager et randrusiansk firma.

I dag åbner Falck et nyt kviktestcenter på Gl. Jennumvej. Få overblikket over mulige teststeder i Randers her.

Du har måske mødt ham i biografen. Eller på Randers Stadion. Fremover vil du møde ham i Randers Idrætshaller. Morten Arnesen er ny direktør.

Det skal du også vide: Stærkt kritiseret læge fortsatte med at køre lægevagt trods talrige opråb

En læge i Randers fortsatte som lægevagt trods talrige opråb fra regionen. Han har nu mistet sin autorisation. Arkivfoto: Mikkel Møller Jørgensen/Ritzau Scanpix



En patientklage, der medførte endnu en indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed, var ingen hindring for, at en i forvejen skarpt kritiseret læge fortsatte med at fungere som lægevagt.

Som JP Randers har afdækket, var den praktiserende læge i flere år ganske svær at komme i kontakt med for patienterne. Og da han i marts sidste år mistede sin autorisation, lod han patienterne i stikken, idet han ikke efter reglerne hjalp dem videre til andre læger.

Den 1. december 2021 indskrænkede Styrelsen for Patientsikkerhed lægens faglige virke på grund af »begrundet mistanke om, at lægen kan være til fare for patientsikkerheden«.

Forinden havde Region Midtjylland hele fire gange indberettet lægen til Styrelsen for Patientsikkerhed. I de to sidste indberetninger i 2018 og 2019 udtrykte regionen direkte bekymring for, at lægen var til »alvorlig fare for patientsikkerheden«.

Den sidste indberetning omhandlede netop lægens ageren i forbindelse med hans virke som lægevagt.

