JP Randers 05/01/2022

I dette nyhedsbrev: Den Randers-læge, som sidste år fik frataget sin autorisation efter talrige opråb fra regionen, sendte forkerte opkrævninger. I flere tilfælde oplyste han at have haft flere patienter på samme klokkeslæt. Samtidig ender JP Randers’ afsløringer af en lang række problemer i børn- og skoleforvaltningen nu i byrådssalen, hvor det nye byråd på sit første møde skal sige ja eller nej til en uvildig undersøgelse. Og så er en randrusiansk kvinde blevet varetægtsfængslet for forsøg på manddrab.

Dagens udvalgte: Læge sendte fejlagtige afregninger: Havde 96 konsultationer på under seks timer

En læge fra Randers har fået frataget sin autorisation, efter at Region Midtjylland i årevis har udtrykt bekymring for lægens egnethed. Regionen oplevede over flere år, at lægen sendte fejlagtige opkrævninger. Arkivfoto: Jens Dresling

96 konsultationer på under seks timer.

Det var, hvad en praktiserende læge ifølge sine egne registreringer havde på en arbejdsdag i sin praksis i Randers.

JP Randers afdækkede søndag, hvordan lægen sidste år mistede sin autorisation efter et langstrakt forløb, hvor han fik lov til at praktisere i flere år, selvom Region Midtjylland udtrykte bekymring for, at han var til »alvorlig fare for patientsikkerheden«.

En aktindsigt i sagen viser, at regionen over flere år fandt store fejl i lægens afregning. Trods dette og adskillige andre kritikpunkter fik han lov til at fortsætte med at praktisere.

En gennemgang af nogle af de konsultationer, som lægen har opkrævet betaling for, dokumenterer, at han i flere tilfælde har registreret næsten 100 konsultationer på en arbejdsdag. Ifølge de praktiserende lægers organisation, PLO, er gennemsnittet for en læge omkring 50 i dagtid.

Kort overblik: Kvinde varetægtsfængslet for manddrab, tidligere Lego-direktør starter virksomhed i Randers, Danish Crown lancerer kødfrie deller og nuggets

52-årig kvinde blev tirsdag varetægtsfængslet for drabsforsøg på sin egen far.

Tidligere direktør i Legos eget reklamebureau, Ulrik Juul, er født og opvokset i Randers og er en af kræfterne bag den nye rådgivningsvirksomhed Widens, hvor han går all in på at fremme byen.

Fremover vil du kunne finde plantebaserede Danish Crown-produkter i køledisken. Danish Crown er nemlig klar med otte nye forskellige kødfrie produkter.

Det skal du også vide: Medarbejdere knækker sammen og tier i frygt: Politiker vil have ekstern undersøgelse af problemfyldt forvaltning

Byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen (tv) vil have foretaget en uvildig undersøgelse af børn- og skoleforvaltningen, hvor Michael Maaløe (th) er direktør. Foto: Louise Bruun Høfler/Randers Kommune



Fortællinger om medarbejdere, der knækker sammen, en frygtkultur hvor folk tier i angst for at miste deres job og en kultur, hvor information til byrådet flere gange angiveligt at blevet fordrejet inden store politiske beslutninger, får nu bægeret til at flyde over for Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr Christensen.

Når det nye byråd i Randers samles til sit første møde 31. januar 2022 har han derfor et forslag på dagsordenen: At bestille en uvildig undersøgelse af børn- og skoleforvaltningen.

»Det er med henblik på at få udredt de ting, I (JP Randers, red.) har bragt frem i lyset den seneste tid,« siger han.

»Her tænker jeg på en række konkrete forhold, der er blevet beskrevet i artikler. Især behandlingen af medarbejderne i forvaltningen, men også det her med systematisk at arbejde med at fremme bestemte politiske dagsordener,« tilføjer Kasper Fuhr Christensen.

Hvis der skal sættes gang i en ekstern undersøgelse, kræver det et politisk flertal.

»Jeg står ikke alene med ønsket om en undersøgelse, og jeg regner også med, at vi bliver flere, der kommer til at stille forslaget sammen. Om det bliver nok til et flertal, må vi jo finde ud af,« siger Kasper Fuhr Christensen.

Ifølge JP Randers’ oplysninger støtter politikere fra flere forskellige partier ønsket om en undersøgelse.

Borgmester Torben Hansen (S) siger til JP Randers, at han endnu ikke ved, om han kommer til at stemme for eller imod en uvildig undersøgelse af børn- og skoleforvaltningen.

»Jeg har ikke modtaget forslaget endnu - og min stillingtagen til forslaget vil afvente drøftelser frem mod byrådsmødet om fire uger,« lyder det fra ham.

Direktør Michael Maaløe har ikke ønsket at kommentere forslaget om en undersøgelse af hans ledelse og forvaltning.

