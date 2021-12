JP Randers 29/12/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: En fyret embedsmand står nu frem og fortæller, hvordan han selv har været med til at tilbageholde fakta og fordreje information til byråd og politiske udvalg inden vigtige politiske beslutninger. På den måde sidder børn- og skoledirektøren og »styrer politikerne som sine marionetter«, siger han. Samtidig stemmer flere politikere i og fortæller, hvordan de flere gange har oplevet at få serveret mangelfuld eller forkert information fra børn- og skoleforvaltningen. Også borgmester Torben Hansen (S), der indtil nu har været tilbageholdende med kommentarer til JP Randers’ afsløringer af problemer i den pågældende forvaltning, tager nu bladet fra munden.

Dagens udvalgte: Fyret embedsmand fortæller om »syg kultur«: Direktøren »styrer politikerne som sine marionetter«

Ifølge Jørgen Schirmer Nielsen, der i 20 år har været ansat i børn- og skoleforvaltningen, er det flere gange sket, at oplysninger er blevet tilbageholdt eller fordrejet i sagsfremstillinger til politikere. Foto: Tobias Hansen Bødker

Hver en muskel begyndte at dirre i Jørgen Schirmer Nielsens krop. Han rystede, og han kunne ikke holde tårerne tilbage.

»Jeg har tudet, siden jeg læste artiklen,« skrev han på sin Facebook-profil.

I årevis har han holdt følelserne tilbage, men denne mandag morgen brød de for alvor frem i hans krop.

Det skete, da han læste JP Randers’ artikel om, at kritikken er haglet ned over børn- og skoleforvaltningen i Randers Kommune og direktør Michael Maaløes ledelsesstil.

Efter 40 år som kommunalt ansat i Randers Kommune har Jørgen Schirmer Nielsen oplevet lidt af hvert. Og han har selv været en del af det, som han betegner som »en syg kultur«.

Tidligere i år blev han fyret som fastansat konsulent i børn- og skoleforvaltningen, og siden har han holdt en del af sin viden for sig selv.

»Flere af mine tidligere kolleger og ledere ville kunne fortælle det samme, som jeg kan, men de har en fremtidig karriere at tænke på, og kan derfor ikke stå frem. Det kan jeg,« siger han.

For som han siger:

»Jeg er blevet så gammel, at jeg alligevel ikke får et stort job igen. Jeg har halvandet år tilbage på Jobcentret, og så skal jeg på pension.«

Derfor vælger han nu at stå frem og fortælle sin oplevelse af kulturen i børn- og skoleforvaltningen, der, som JP Randers har beskrevet, er blevet kritiseret fra flere sider.

Og han er klar over, at han nu selv kan komme til at stå for skud.

Siden direktøren kom til, har kulturen ændret sig i forvaltningen, påstår Jørgen Schirmer Nielsen, der samtidig sender hårde anklager mod forvaltningen.

Han har mange gange været med til at trække tal og oplysninger, som forvaltningen har fået besked på at udarbejde til politiske udvalg og byrådet.

Oplysningerne er herefter blevet anvendt, i forbindelse med at politikerne har truffet beslutninger på børn- og skoleområdet.

Men det er, ifølge ham, ikke altid, at politikerne har fået de oplysninger, som de burde få.

»På den måde sidder direktøren og forvaltningen og styrer politikerne som sine marionetter. Det sker på en helt klassisk demagogisk facon,« siger han.

Det skal du også vide: Politikere har mistet tilliden til forvaltning: »Det er, som om de vil have os til at træffe en bestemt beslutning«

JP Randers har talt med flere politikere, der fortæller, at de har oplevet at få leveret fordrejet information fra børn- og skoleforvaltningen, inden der skulle træffes politiske beslutninger. Her fortæller tre af dem om problemet og giver konkrete eksempler. Foto: Ulrich Borch/Louise Bruun Høfler/Lars Rasborg/Ritzau Scanpix



En fyret embedsmand har fortalt, hvordan han i børn- og skoleforvaltningen har været med til at tilbageholde fakta og fordreje information til politikerne.

Nu stemmer flere byrådsmedlemmer i og fortæller om en forvaltning, hvor man ikke altid kan stole på den information, der bliver leveret inden vigtige politiske beslutninger.

»Der har været mange problemer i børn- og skoleforvaltningen. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er ryddet op i den forvaltning,« siger den tidligere borgmester Henning Jensen Nyhuus og tilføjer:

»Problemerne er særligt kommet de seneste to-tre år.«

Også den nuværende borgmester Torben Hansen (S) erkender nu problemer i børn- og skoleforvaltningen.

»Det er meget vigtigt for os, og afgørende for det politiske arbejde og kvaliteten i beslutningerne, at udvalg og byråd får de nødvendige og rigtige informationer og dermed et korrekt grundlag for at træffe beslutninger,« siger han og fortsætter:

»Eksempelvis har sagerne vedrørende fællessamlingen og Ankestyrelsen ikke været belyst tilstrækkeligt i børn- og skoleforvaltningen. Det har ikke været tilfredsstillende. Det er imidlertid sager udvalg og byråd for længst har forholdt sig til politisk og udtalt den nødvendige kritik af.«

