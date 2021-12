JP Randers 27/12/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: Nogle har fået psykiske diagnoser. Andre er blevet sygemeldt. Og så er der dem, der har valgt at forlade Randers Kommune og fortsætte karrieren et andet sted, men som stadig bryder grædende sammen, når de bliver mindet om deres fortid i børn- og skoleforvaltningen i Randers. Fælles for dem er, at de ikke tør at stå frem. Samtidig tredobler dækfabrik overskuddet på trendy dæk. Og så kan du læse om Randers FC-direktør Søren Pedersens modigste beslutning.

Dagens nyhedsbrev er på 718 ord - 3,5 minutters læsning

Dagens udvalgte: »Jeg skal ikke risikere at miste mit job«: Embedsmænd fortæller om frygtkultur i forvaltningen - men tør ikke stå frem

Ca. 3200 medarbejdere i Randers Kommune arbejder under direktør Michael Maaløe i børn- og skoleforvaltningen. Pressefoto: Emir Smailagić/Randers Kommune

Stribevis af både nuværende og tidligere medarbejdere i Randers Kommune mener, at der er dybe problemer med kulturen og arbejdsmiljøet i børn- og skoleforvaltningen.

Men de tør ikke stå frem med navn og fortælle om deres oplevelser offentligt.

Det afslører en lang række samtaler, som JP Randers har haft med medarbejdere, der enten tidligere har arbejdet i forvaltningen under den nuværende direktør, Michael Maaløe, eller som fortsat har et job i børn- og skoleforvaltningen.

To bryder sammen i gråd, da JP Randers i telefonen fortæller, hvad henvendelsen drejer sig om.

Andre lægger slet ikke skjul på, hvad det handler om for dem.

»Folk ryster i bukserne over, at I skriver om de her ting,« fortæller en nuværende ansat til JP Randers, der af hensyn til sit job i kommunen ikke ønsker sit navn frem.

Borgmesteren fastslår, at ingen skal frygte for deres job, og opfordrer medarbejderne til at gå direkte til ham eller bruge whistleblower-ordningen.

Kort overblik: Dækfabrik tredobler overskud, dit gamle juletræ kan gøre gavn, få fif til frisk luft i juleferien

Det er blevet trendy at være grøn. Det kan man også mærke hos dækfabrikken Vulkan Dæk i Randers, der netop har præsenteret et tredoblet overskud. Virksomheden nyder godt af at fremstille miljøvenlige dæk.

Julen er for de flestes vedkommende ved at være slut. Skal man af med sin rødgran, før der er grannåle overalt i stuen, så er her en mulighed for at give det videre til nogen, der kan bruge det.

Her kan du få inspiration fra naturvejleder Lars Maagaard til at komme ud og få røde kinder, når familien trænger til et afbræk fra sild, sofa og søde sager.

Det skal du også vide: Søren Pedersens modigste valg var at sige ja til direktørjobbet: »Jeg havde en trang til at bevise, at jeg kunne andet end at spille fodbold«

Søren Pedersen blev sportslig og kommerciel direktør i Randers FC i sommeren 2018. Foto: Morten Lau-Nielsen



43-årige Søren Pedersen står i spidsen for Randers FC på både det sportslige og det kommercielle plan. For ham er det vigtigt med ”vi” frem for ”jeg”, og så nyder han det adrenalinkick, det giver at arbejde i en virksomhed, der laver resultater hver eneste weekend.

JP Randers har stillet ham 12 spørgsmål om liv og karriere. Herunder kan du se et udpluk. Læs hele interviewet her.

Hvordan er du endt her, hvor du er?

»Det er jeg qua min lange fodboldkarriere, blandt andet i Randers FC. Jeg ville gerne bevise, at jeg kunne noget andet end at spille fodbold. Det hænger tit over fodboldspillere, at når de slutter, så kan de enten blive kommentatorer eller eksperter, men jeg havde en trang til at bevise, at jeg kunne andet end fodbold. Jeg sluttede min karriere i sommeren 2012, og i vinteren 2011 havde jeg startet jeg et franchisefirma, B8, som jeg havde indtil jeg blev assistenttræner i foråret 2018. I løbet af foråret 2018 havde jeg en dobbeltrolle, og i sommeren 2018 blev jeg sportslig og kommerciel direktør. Jeg var også med i bestyrelsen i Randers FC fra 2016-21018, og her fik bestyrelsen og formanden øje på, at jeg kunne overtage posten, så det er nok den primære grund til, at jeg er endt i jobbet.«

Hvad er dit modigste valg/beslutning?

»Det var at sige ja til jobbet. På daværende tidspunkt var Randers FC en klub på vej i den forkerte retning. Det gik dårligt økonomisk, og der var dårlig omtale. Min egen virksomhed havde tre ansatte og klarede sig fint, så det var en svær og modig beslutning. Men jeg var ked af at se udviklingen i klubben og ville gerne have vendt skibet, og jeg følte, at jeg kunne gøre en forskel - og jeg har på ingen måde fortrudt.«

Læs hele interviewet her.

Du kan kontakte redaktionen på jpranders@jplokal.dk.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en bekendt, kan du selv tilmelde dig her.