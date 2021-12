JP Randers 20/12/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: En trivselsrapport fra en børnehave, der blev udarbejdet kort inden lederen pludselig fratrådte, er forsvundet fra Randers Kommune. Samtidig viser det sig, at to mødre måtte tippe byrådet om, at Ankestyrelsen havde bedt politikerne forholde sig til en mulig tilsynssag. Det havde direktøren for børn- og skoleforvaltningen ikke fortalt politikerne om på et udvalgsmøde, hvor han ifølge interne dokumenter blev spurgt direkte ind til sagen. Og så bliver der skruet op for vaccinationsindsatsen i en sådan grad, at hospitalsdirektør Jonas Dahl måtte bruge sin fredag aften på at trække vacciner op.

Dagens nyhedsbrev er på 575 ord - 3 minutters læsning

Dagens udvalgte: Børnehaveleder fratrådte pludselig efter trivselsrapport lå færdig: Kommunen aner ikke, hvor rapporten er henne

Randers Kommune kan ikke finde en rapport, som den betalte knap 40.000 kroner for. Arkivfoto: Aleksander Klug

Den konsulentrapport, der ifølge lederen i Fussingø Naturbørnehave førte til hendes opsigelse, er pist væk.

Som omtalt af JP Randers søndag har børnehavelederen selv forklaret, at hun på et møde i 2017 med dagtilbudslederen »blev beordret til ikke at komme på arbejde mere«.

Dermed stoppede hun øjeblikkeligt i stedet for som ønsket at gå på pension tre en halv måned senere efter knap 40 års ansættelse i kommunen. Opsigelsen skete, kort efter at kommunen havde fået udarbejdet en trivselsrapport om arbejdsmiljøet i Fussingø Naturbørnehave.

Den forhenværende leder i institutionen, der ikke ønsker sit navn frem, fortæller til JP Randers, at hun ikke fik lov til at se rapporten.

Og det er heller ikke muligt i dag, selvom den er underlagt reglerne om aktindsigt. Rapporten er således forsvundet, erkender kommunen i et svar på JP Randers’ anmodning om aktindsigt. Samtidig er rapporten makuleret hos det konsulentfirma, der har udarbejdet den.

Kort overblik: Sagen mod Bjarne Overmark begynder, hospitalsdirektør sat i sving på vaccinationscenter, Danish Crown sætter rekord i svin til danskerne

I dag begynder sagen om et muligt brud på tavshedspligten mod Beboerlistens byrådsmedlem Bjarne Overmark. JP Randers er i retten og holder dig opdateret.

Vaccinationsindsatsen har i hele landet allerhøjest prioritet. Også på Regionshospitalet Randers, hvor hospitalsdirektør, Jonas Dahl, fredag aften var på en noget andeledes opgave end normalt.

En væsentligt større efterspørgsel på flæskesteg. Det er, hvad Danish Crown har oplevet de seneste tre-fire uger, hvor juleproduktionen har været i fuld gang. Slagterigiganten sender adskillige tons ud gennem portene.

Det skal du også vide: Forældre tippede byrådet om mulig tilsynssag: »Hemmeligholdt« brev førte til afstemning om mistillidsvotum til direktør

På et udvalgsmøde 1. juni blev børn- og skoledirektør Michael Maaløe spurgt ind til en mulig tilsynssag fra Ankestyrelsen, men undlod at fortælle om sagen. Arkivfoto: Anne Myrup Pedersen/Ritzau Scanpix



En sen tirsdag aften i juni sendte to mødre en mail til hele byrådet i Randers.

Inden for bare få døgn fik deres henvendelse jorden til at slå kraftige revner under en af de øverste embedsmænd i kommunen.

»Vi er rystet over den manglende retssikkerhed,« stod der i mailen, som blev sendt den 1. juni 2021 kl. 22.31.

De to mødre skrev på vegne af over 100 forældre i byen, der i månedsvis havde kæmpet mod en beslutning fra 2019, hvor kommunen havde valgt at afskaffe heldagstilbud på specialområdet for børn.

Derfor havde de klaget til Ankestyrelsen over kommunens beslutning, og det var det forløb, der fik dem til at hive fat i lokalpolitikerne.

»Vi ønsker at orientere byrådet om, at Ankestyrelsen har stillet spørgsmål til byrådet angående en mulig tilsynssag,« skrev de i mailen, der med det samme fik flere byrådsmedlemmer op af stolen.

Byrådet var nemlig slet ikke klar over, at Ankestyrelsen havde sendt et brev stilet direkte til byrådet.

Det fremgår af en række interne dokumenter og mails, som JP Randers er kommet i besiddelse af.

Du kan kontakte redaktionen på jpranders@jplokal.dk.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en bekendt, kan du selv tilmelde dig her.