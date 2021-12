JP Randers 01/12/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: Selv om glamping-succesen Cold Hand Winery tidligere på måneden måtte pakke sine telte sammen, fordi vineriet afventer en ny lokalplan, har et byrådsudvalg nu givet vineriet en dispensation til at rejse dem igen. Det kan mindske virksomhedens milliontab, anslår indehaver. Samtidig raser coronasmitten blandt byrådsmedlemmerne, hvor nu også borgmester Torben Hansen (S) er testet positiv. Og så kan du i dette nyhedsbrev møde Jannick Jensen, der har levet med en dødelig sygdom i tre årtier.

Dagens udvalgte: Jens Skovgaard har allerede pakket sine telte sammen, men nu får Glamping-succes alligevel lov at fortsætte

Cold Hand Winery har måttet pakke sine glampingtelte sammen, mens stedet venter på en ny lokalplan. Indehaver Jens Skovgaard har tidligere ansøgt om en dispensation til at lade dem stå i mellemtiden, men har fået afslag herpå. Det har nu ændret sig. Foto: Ivan Boll



Nu er der dispensation til, at Cold Hand Winery kan fortsætte sin glaming-succes.

Vineriet afventer for øjeblikket godkendelsen af en ny lokalplan, og derfor har stedet tidligere i november været tvunget til at pakke sine glampingtelte sammen, fordi de står mere end tyve meter fra stedets øvrige bebyggelse.

Indehaver Jens Skovgaard er overbevist om, at den nye lokalplan sikrer, at han kan rejse sine telte igen, men han har tidligere ansøgt om en landzonetilladelse, som kunne give dispensation i mellemtiden. Han fik dog afslag herpå.

Men nu er spørgsmålet blevet diskuteret igen, da Socialdemokratiet havde indstillet, at der på udvalgsmødet skulle tages stilling til, om udvalgets tidligere afslag af en landzonetilladelse i stedet skal ændres til en tilladelse.

Udvalgets formand Frank Nørgaard (DF) oplyser, at det på udvalgsmødet blev vedtaget, at Cold Hand Winery får sin landzonetilladelse og dermed dispensation til at have sine telte stående, indtil den nye lokalplan er godkendt.

Kort overblik: Borgmester testet positiv for covid-19, vaccinationscentre skriger efter flere ansatte, farvel til Falck i Randers

Smitten breder sig fortsat i byrådet. Nu er borgmesteren også ramt af coronavirus. Det betyder, at viceborgmester Christian Brøns (V) overtager borgmesterens forpligtigelser.

Har du sundhedsbaggrund og ledige timer? Regionen skriger på flere ansatte til vaccinecentre.

Region Midtjylland overtager ambulancedriften i Randers. Ambitionen er at styrke kvaliteten af ambulancedriften, lyder det fra regionsrådsformanden.

Det skal du også vide: Jannick Jensen har levet med en dødelig sygdom i tre årtier: »Det var som at slå en familie i ruiner«

Jannick Jensen har levet med hiv i tre årtier. Det har medført både skyld og skam og været tæt på at koste ham livet. Privatfoto

I en lang årrække levede Jannick Jensen med en dødsdom og frygten for at dø.

Det var tæt på at ske, og døden nåede endda at føles som en befrielse.

Ifølge ham kan det at leve med hiv bedst sammenlignes med pest. Sygdommen fik andre til at lægge afstand til ham, og samtidig fik den ham til at føle både skyld og skam overfor sig selv og særligt sin familie.

I Danmark er der ifølge AIDS-Fondet omkring 6.600 mennesker, der lever med hiv. En af dem er Jannick Jensen, der har gjort det i mere end 30 år. I dag bekæmper hans krop selv virussen. Efter eget udsagn som det første tilfælde i verden.

Men vejen hertil har været lang og hård.

Læs hele hans historie her.

