Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: I dag kan du møde JP Randers’ nye klummeskribent, kommunalforskeren Roger Buch, der i sin første kommentar slår fast, at konstitueringen af det nye byråd var både »brutal«, »en magtdemonstration« og »en ydmygelse af Enhedslisten og de tre lokallister«. Samtidig præsenterer Danish Crown et rekordregnskab ovenpå en krisetid. Og så giver dagtilbudschefen en status på coronasituationen i de randrusianske daginstitutioner.

Dagens nyhedsbrev er på 398 ord - 2 minutters læsning

Dagens udvalgte: Ny klummeskribent giver det nye byråd tørt på

Roger Buch, kommunalforsker og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er ny klummeskribent på JP Randers. I dag giver han sit syn på den noget specielle valgnat i Randers. Foto: Jens Bangsbo



»Det havde været høfligt og lidt mere værdigt over for vælgerne at vente til alle, eller næsten alle, stemmer var talt op. Det gjorde man i de 97 andre kommuner.«

Ordene kommer fra Roger Buch, der er kommunalforsker, centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ny klummeskribent hos JP Randers, hvor du løbende vil kunne læse hans kommentarer til det, der rører sig i byen.

I sin første kommentar tager han et kig på den noget specielle valgnat og medfølgende konstituering.

»Konstitueringens timing tegner desværre ikke lyst for den kommende valgperiode. Tryk avler modtryk,« fastslår han og konkluderer, at »den brutale konstituering var en magtdemonstration - og en ydmygelse af Enhedslisten og de tre lokallister«.

Læs hele Roger Buchs kommentar her.

Kort overblik: Fødevaregigant leverer rekordresultat, sådan er coronasituationen i daginstitutioner, regionen opruster til tredje stik

Trods corona og faldende priser på grisekød har Danish Crown netop præsenteret et rekordoverskud. For første gang er overskuddet over 2,2 mia. kr.

Der er stor forskel på, hvordan man i de enkelte institutioner indtil videre er sluppet igennem pandemien. Men dagtilbudschefen er fortrøstningsfuld.

Fra december kan Region Midtjylland vaccinere op til 60.000 borgere om ugen.

Det skal du også vide: Kan du huske RanderSound? Nu genopstår konceptet

RanderSoound byder blandt andet velkommen til Silver Phantom, som er på billedet her. Silver Phantom spiller en varieret blanding af rockens mange subgenrer. Pressefoto

Måske havde du cd’en, der blev udgivet i 2003. Ellers kan det være, du har været til en af de mange koncerter, RanderSound arrangerede op gennem 00’erne. Nu er konceptet blevet genoplivet.

Det hele startede tilbage i 2003, hvor RanderSound udgav en cd med 10 udvalgte Randers-bands. Sidenhen er der blevet afholdt utallige koncerter under navnet.

»Det er nu ved at være nogle år siden, og det er på tide, at vi genopliver RanderSound for at give et boost til lokalmusikken. Og rammerne på Turbinen er bare helt perfekt til at give de lokale bands og publikum en fed oplevelse,« siger Morten Madsen fra Popshit Records, som er manden bag RanderSound.

Du kan kontakte redaktionen på jpranders@jplokal.dk.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en bekendt, kan du selv tilmelde dig her.