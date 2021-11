JP Randers 04/11/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: Randers Kommune brander sig som klimavenlig, men fremgår alligevel af en liste over ”sorte kommuner” - altså kommuner, der fortsat investerer i fossile brændstoffer. Tre teenagere springer ud som iværksættere i et forsøg på at få flere unge mænd til at vælge genbrugstøj. Og så er det fra i dag igen muligt at blive kviktestet for corona i Randers.

Dagens udvalgte: Brander sig som klimavenlig: Derfor fremgår Randers af listen over sorte kommuner

Randers Kommune figurerer på en liste over ganske få kommuner, der fortsat investerer i fossile brændstoffer, men kommunens økonomidirektør, Lars Sønderby, mener, at kommunen ikke halter bagefter i forhold til etiske og ansvarlige investeringer.

I Randers Kommune er der ambitioner om at være med i front på klimaområdet. I maj vedtog byrådet Klimaplan 2050, der skal vise en fælles vej frem mod klimaneutralitet i 2050.

Samtidig viser en kampagne fra temagruppen ”AnsvarligKommune”, der er en del af foreningen ”Klimabevægelsen i Danmark”, at Randers Kommune er en ud af ni kommuner, der stadig investerer i fossile brændstoffer.

AnsvarligKommune arbejder for at få kommunerne til politisk at forpligte sig til at udelukke investeringer i fossilselskaber, hvilket kan ske ved at benytte fossilfrie investeringsforeninger.

Det gør man ikke fuldt ud i Randers. Her har man to forvaltere af kommunens overskudslikviditet - Nordea og Sydbank. De to forvaltere har placeret kommunens midler i en række investeringsforeninger, hvor Lars Sønderby ikke kan garantere, at kommunen ikke har investeret i fossilselskaber, men det er i så fald meget små beløb, det drejer sig om, siger han.

»Da vi sidst, i 2018, gennemgik samtlige papirer for at fremlægge det for byrådet, så var der små 200 millioner investeret, og ud af dem var der lidt over 100.000 kroner, svarende til 0,05 procent, investeret i det, man kalder CU200-virksomheder (de 200 største børsnoterede kul- og olieselskaber målt på reserver, red.), som blandt andet var Mærsk og Statoil,« siger han.

At man i Randers Kommune ikke udelukkende benytter fossilfrie investeringsforeninger betyder dog ikke, at man ikke har taget stilling til området.

»Byrådet har fastlagt en finansiel strategi, der blandt andet definerer en etisk ramme for kommunens investeringer – og den følger vi. Vi er på den baggrund klima-etiske og investerer i meget høj grad fossilfrit,« siger økonomidirektøren.

Kort overblik: Læger må dække ind for sygeplejersker, teenagere står bag ny genbrugsshop og hard rock-pionerer kommer til Randers

Manglen på sygeplejersker betyder, at læger på blandt andet Regionshospitalet Randers af og til træder til og varetager sygeplejerskernes opgaver.

Tre unge tøjentusiaster på 17, 18 og 19 år vil nu have unge fyre til at købe second hand. »Vi vil ændre kulturen og gøre det fedt,« siger Vitaliy Steffensen, der er idémanden bag firmaet Zoly.

Randers bliver vært for noget af en jubilæumsfest næste år. En fest, der står i rockens tegn. Hard rock-pionererne Uriah Heep fejrer nemlig 50-års med en koncert på Værket 3. december 2022. Uriah Heep nævnes i samme lag som Led Zeppelin, Deep Purple og Black Sabbath, der alle har været med til at forme britisk heavy metal.

Det skal du også vide: Fra i dag kan du igen blive kviktestet i Randers

Nu er det igen muligt at blive kviktestet i Randers, når Falck genåbner sit testcenter i byen.

Centeret åbner i Randers Arena på Fynsgade 1 og har åbent alle hverdage i tidsrummet 08-20. I weekenderne er der åbent mellem kl. 10 og 17.

Det er endnu kun muligt at blive kviktestet i de største byer, men flere centre er på vej.

Region Midtjylland har tidligere oplyst, at det senest 12. november er muligt at blive kviktestet i alle 19 kommuner i regionen.

Udover at det nu igen er muligt at blive kviktestet, så skruer Region Midtjylland op for kapaciteten af PCR-test fra 21.000 til 32.000 daglige test.

