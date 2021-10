JP Randers 29/10/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: En nedlagt busrute kan ikke blot betyde færre medarbejdere til Regionshospitalet Randers, men også færre studerende til VIA University College - nu lytter Midttrafik til kritikken fra sidstnævnte. På trods af et millionoverskud er Randers FC fortsat til salg. Og så har Randers Kommune nu fået to ekstra borgmesterkandidater, så der er fire.

Dagens udvalgte: Nedlagt busrute kan koste studerende: Nu sætter Midttrafik flere busser ind

Annette Rosenkilde, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen (VIA) i Randers er bekymret for, om den nedlagte pendlerrute 918X kommer til at koste uddannelsen studerende. Privatfoto



Den nedlagte pendlerrute 918X skaber problemer hos VIA University College Randers, der huser blandt andet pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen i Randers.

Efter at ruten mellem Aarhus og Randers blev nedlagt som led i en spareøvelse hos regionen, har VIA i Randers modtaget flere henvendelser fra studerende, der nu finder det besværligt at komme til og fra uddannelsen.

Annette Rosenkilde, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen, er bekymret for, at den nedlagte busrute kan resultere i, at færre studerende vælger at læse i Randers.

Ifølge Annette Rosenkilde har VIA i Randers en del studerende, der bor i Aarhus, og som har været vant til at benytte pendlerruten. Men den nye busrute 118, som kører i stedet for 918X, tager længere tid og har ikke de samme ankomsttider som den gamle pendlerrute, fortæller hun.

Det medfører blandt andet, at de studerende på VIA »har svært ved at møde til tiden« på deres uddannelse.

De »mange klager fra utilfredse pendlere og en analyse af bussernes køretider« har fået Midttrafik til at ændre køreplanen mellem Aarhus og Randers fra nu af.

Helt konkret indsætter trafikselskabet mere end dobbelt så mange »lynbusafgange,« som kører direkte mellem Aarhus og Randers. Ifølge Midtrafiks hjemmeside havde 918X 52 afgange i hverdage. Fremadrettet vil rute 118 have 33 direkte afgange i hverdage.

Der vil dog fortsat ikke være nogen direkte bus fra Aarhus til Regionshospitalet Randers, hvor JP Randers tidligere har beskrevet, at hospitalsdirektøren frygter, at det vil gøre det sværere at skaffe både fastansatte og praktikanter til hospitalet.

Kort overblik: På trods af et millionoverskud er Randers FC fortsat til salg, Randers Kommune får to ekstra borgmesterkandidater, Pretty Woman kommer til Værket.

Efter flere år med røde tal kunne selskabet bag fodboldklubben Randers FC torsdag præsentere et stort overskud. For regnskabsåret 2020/21 er der et plus på 7,7 millioner kroner på bundlinjen, skriver Randers FC på sin hjemmeside. Formanden meddelte på en generalforsamling for to år siden, at klubben ledte efter en ny ejer. Selv om der nu er sorte tal på bundlinjen, er meldingen fortsat den samme.

I Randers er der foreløbigt fire kandidater i spil til at indtage posten som borgmester efter valget 16. november. Venstre og Socialdemokratiet giver sig selv, men nu har også Velfærdslisten og Konservative meldt sig på banen. JP Randers har spurgt samtlige partier og lister, hvem de peger på som den fremtidige borgmester - få overblikket her.

Musical- og filmelskere fra Randers kan godt begynde at glæde sig til efteråret 2022. Værket slår nemlig dørene op til musicaludgaven af filmklassikeren Pretty Woman. Det er første gang, musicalen spiller i Danmark, og ud over den velkendte historie byder den også på sangene fra filmen indspillet af Bryan Adams.

Det skal du også vide: Coronasmitten stiger: Nu skruer kommunen op for indsatsen

Collage: Jens Dresling / Brian Karmark / Datawrapper

Det går den gale vej med coronasmitten i Randers Kommune.

»Da der var mere run på smitten, havde vi løbende kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, men det har vi ikke haft den seneste tid. Vi har lige besluttet, at vi skal have fat i styrelsen igen for at høre, hvordan de vurderer situationen,« fortæller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Ligesom kontakten til Styrelsen for Patientsikkerhed har været på lavt blus, så har kommunen også skruet ned for kommunikationen til borgerne om coronasmitten på det seneste. Men nu bliver der justeret lidt på knapperne.

»Kommunikation er vores vigtigste redskab, og nu skruer vi op igen. Vi kommer til at være på vores byportaler og facebookside, hvor vi vil skrive lidt mere om blandt andet de seks anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen: Bliv vaccineret, bliv hjemme, hvis du er syg, hold afstand, luft ud, vask hænder og gør rent. Dem vil vi lave forskellige indspark på,« siger Jesper Kaas Schmidt.

Jesper Kaas Schmidt kan ikke udpege ét bestemt område, som er hårdere ramt end andre. Det er spredt ud over hele kommunen, ligesom billedet kan ændre sig fra dag til dag. Til gengæld er der en bestemt gruppe borgere, der i øjeblikket bliver ramt oftere end andre.

»Lige nu ser det ud som om, at mange af de nye smittede er børnene. Det er jo også dem, der ikke er vaccineret. Mellemgruppen bliver også smittet en smule, men de ældre går fri. Det er dejligt, det ikke rammer de ældste grupper,« siger kommunaldirektøren.

