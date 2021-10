JP Randers 25/10/2021

Godmorgen,

I dette nyhedsbrev: En lægepraksis i Randers er lukket, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har grebet ind og givet lægen forbud mod at arbejde. Efter mangel på medarbejdere og mange indlagte kan en ændret busrute nu skabe yderligere udfordringer for Regionshospitalet Randers. Til gengæld går det godt hos den lokale erhvervsmand Lars Bendix, der har opfundet en kaffelåg, der er 65 millioner kroner værd - mens han venter på at sætte gang i masseproduktionen, vælter patenterne ind fra alle verdensdele.

Dagens udvalgte: Tilsyn griber ind: Praktiserende læge i Randers har fået forbud mod at arbejde

I foråret forsvandt en læge pludselig fra sin praksis i Randers. Uden yderligere forklaring til patienterne, fik lægen midlertidigt frataget sin autorisation. Nu har samme læge fået et decideret forbud mod at arbejde. Arkivfoto: Jens Dresling



En praktiserende læge i Randers, der i foråret fik frataget sin autorisation, har nu fået forbud mod at arbejde.

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds database. Lægeklinikken lukkede pludselig i det tidlige forår, da lægen fik frataget sin autorisation af styrelsen, og nu er det altså blevet til et decideret forbud.

Et forbud mod at praktisere er en af de mest alvorlige sanktioner, som Styrelsen for Patientsikkerhed kan give en sundhedsansat. Blot syv personer på landsplan har lige nu forbud mod at arbejde.

»Forbuddet kan meddeles, hvis vi vurderer, at det af hensyn til patientsikkerheden er nødvendigt, at sundhedspersonen straks ophører med faglig virksomhed, og hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden,« lyder det fra styrelsen, som ikke vil kommentere den konkrete sag.

Kort overblik: Hospitalsdirektør bekymret over ny busrute, flere socialdemokrater støttede ikke fælles udmelding i stripsag, vejarbejde driller morgentrafikken hele ugen

Regionshospitalet Randers har som flere andre været under pres den seneste tid med høj belægning og mangel på medarbejdere. Nu skaber en ændret busrute mellem Aarhus og Randers bekymring. I værste fald kan det koste medarbejdere, vurderer hospitalsdirektøren.

Byrådsmedlemmerne i Randers Kommune har udsendt en fælles udtalelse, der blandt andet tilkendegiver, at kommunens medarbejdere har ret til ytringsfrihed. Alle partier med undtagelse af Beboerlisten har underskrevet, men flere medlemmer af Socialdemokratiet har ikke ment, at det var nødvendigt. Borgmester Torben Hansen (S) påpeger dog, at der var behov for at sende et klart signal.

Der vil være risiko for kø på Mariagervej i de tidlige morgentimer hele denne uge. I den periode vil Randers Kommune nemlig give en del af vejen ny asfalt, da den er slidt og ujævn. Arbejdet vil foregå i tidsrummet mellem kl. 18 om aftenen og kl. 6 om morgenen på den del af vejen, der går fra krydset ved Mariagervej og Glarbjergvej og ud til byskiltet på Mariagervej. Også Fladbrovej skal have ny asfalt. Den nye asfalt skal efter planen være klar onsdag morgen, og også her vil arbejdet blive udført mellem kl. 18 om aftenen og kl. 6 om morgenen. Fladbrovej skal have ny asfalt fra Viborgvej og hen til lige før broen over motorvejen.

Det skal du også vide: Lars Bendix har opfundet et kaffelåg, der er 65 millioner værd

Lars Bendix (tv) har opfundet en ny type kaffelåg af træfiber, og han har store forventninger dertil. Han driver i forvejen virksomhedssuccesen Danish Coffee sammen med sin partner, Thomas Remmer (th). Privatfoto

Engangslåget af plastic er på vej ud, og hvad i alverden gør man så med sin kaffe to-go? Det har erhvervsmanden Lars Bendix fra Randers svaret på.

Forleden gik han viralt med sin seneste opfindelse: Kaffelåget Liplid, som er lavet af bæredygtigt træfiber og designet på en måde, hvor du både undgår læk, kan drikke af koppens kant selv om låget sidder på og - sidst men ikke mindst - kan afkøle kaffen uden at fjerne låget.

Siden da er det væltet ind med henvendelser fra folk, der vil med på hans kaffeeventyr. Nogle vil købe produktet, andre vil investere i det og de sidste vil vide, hvor de kan få fat i det.

Der er kort sagt fart på hos Lars Bendix, der ud over at være opfinder driver virksomheden Danish Coffee. Han har store forventninger til sin seneste opfindelse, som er vurderet til en værdi af 65 millioner kroner. Samtidig tikker patenter hele tiden ind fra alle verdensdele.

»Vi har søgt patent overalt, og har allerede fået det i hele Europa, Japan, Korea, Kina og USA,« fortæller han og tilføjer, at han også har fået designbeskyttelse på låget.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg sikker på, at det bliver den type låg, der vil blive brugt fremover. Det afgørende bliver, om den patent, vi har, er stærk nok til at stå imod, for der skal nok komme nogen, der kopierer os,« siger han.

