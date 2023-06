JP Horsens briefing 27.6

Derfor lukker JP Horsens, samtlige journalister er opsagt.

Jeg ærgrer mig grundigt over beslutningen, for jeg mener, at JP Horsens har en rolle at spille som inspirerende, informativt og magtkritisk medie i Horsens.

Det fornemmer jeg, mange er enige i. Desværre har betalingsvilligheden ikke nydt lige så stor tilslutning.

Derfor bliver dette mit sidste nyhedsbrev.

Det har været en fornøjelse at levere journalistik med puls, dybde og kant til hele Horsens, og i løbet af ugen kommer vi til at bringe vores sidste få historier, alle oplåste.