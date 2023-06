JP Horsens briefing 23.6

Med opkøbet gav Eoin Magill nyt liv til den lille vinbar, vel at mærke i et nyt navn og med nye tanker bag, og i dag udgør Vores Lille Vinbar en værdsat del af bylivet i Horsens.

Derfor spærrede vi på redaktionen øjnene op, da vi for nyligt fandt ud af, at Eoin Magill har solgt bygningen på Thonbogade. For hvorfor nu det, og hvad betyder for vinbaren? Det satte vi os selvfølgelig for at finde ud af, og svarene kan du læse her.

