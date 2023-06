JP Horsens briefing 21.6

Jord skifter også hænder ved Bygholm Bakker. Her har Horsens Kommune netop solgt sit sidste store ubebyggede stykke jord i området. Køberen har et særligt formål med investeringen, som er gode toner i borgmesterens ører.

Noget der slet ikke har med jordhandler at gøre, er et forslag, der ligger SF-politikeren Pernille Holm på sinde. Hun er skolelærer i sit civile liv, og nu foreslår hun, at vi i Horsens Kommune dropper et bestemt begreb i folkeskolen.

