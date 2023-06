JP Horsens briefing 12.6

2022 var et begivenhedsrigt år for Horsens’ ukronede logistikkonge, Preben Borregaard.

I august solgte han sit livsværk DKI Logistics for et trecifret millionbeløb til tyske Rhenus Warehousing Solutions.

»Det er ligesom mit eget barn, jeg sælger. Jeg har jo startet virksomheden op fra scratch. Jeg ansatte to lagermedarbejdere og lejede nogle lokaler i Hatting i sin tid,« sagde han dengang til JP Horsens.

Og i oktober solgte han to ejendomme til svimlende 650 mio. kr. til den svenske ejendomsinvestor Catena AB.

Derfor kunne det overraske, at den dengang 68-årige rigmand i december 2022 købte et kæmpe stykke erhvervsjord i Gedved nord for Horsens.

